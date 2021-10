Insigne, l'ex allenatore: "ADL farebbe bene a risolvere subito il problema futuro"

Paolo Stringara, ex allenatore di Insigne alla Cavese, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Credo che la questione contrattuale in questo momento incida, anche se lui dice di no. Ma non riguarda solo lui ma tutto l'ambiente. De Laurentiis farebbe bene a risolverla subito per non creare nessun tipo di problema. Parliamo del capitano, dell'anima e del giocatore simbolo della squadra. Chiedo uno sforzo al presidente".