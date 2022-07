Insigne, primo allenamento col Toronto. Il tecnico: "Valuteremo infortunio giorno per giorno"

Ieri c’è stato il primo allenamento da nuovo giocatore del Toronto per Lorenzo Insigne

Ieri c'è stato il primo allenamento da nuovo giocatore del Toronto per Lorenzo Insigne che ha svolto la sessione in palestra. Il tecnico dei canadesi Bob Bradley ha dichiarato: "Lorenzo sta ancora lavorando all'interno per essere sicuro che il ritorno in campo dopo l'infortunio al polpaccio sia fatto bene. Si valuta giorno per giorno. Quando i giocatori arrivano a metà anno, soprattutto se hanno un piccolo infortunio, è importante assicurarsi che il ritorno sia gestito molto bene. Quindi saremo molto attenti e cercheremo di condurre la cosa nel modo più intelligente".