Insigne sfata il mito del 'tiraggiro': "E' di Del Piero, non mio! A volte meglio sul primo palo..."

Lorenzo Insigne, capitano del Napoli e attaccante della Nazionale, e il mito del 'tiraggiro', come lo definisce la Treccani. Sull'argomento si è espresso lo stesso Lorenzo al Festival dello Sport: "Il tiro a giro? È di Alex Del Piero, non è mio. Alle volte Mancini mi dice di tirare sul primo palo che non se lo sarebbero aspettati, ma è più forte di me".