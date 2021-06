Insigne smentisce: "Immobile vuole portarmi alla Lazio? Siamo amici, ma non ne abbiamo parlato"

Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha parlato in conferenza stampa da Coverciano a tre giorni dagli ottavi degli Europei contro l'Austria.

Sulla Lazio. "E' uscito che Immobile faceva il direttore qui per portarmi ma non è vero. Non mi ha detto nulla. Siamo amici, andremo in vacanza insieme e non abbiamo parlato di questo".