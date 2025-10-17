Inter, Ausilio: "Conte e Spalletti i migliori sul campo", ma cita altri per gestione
TuttoNapoli.net
Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato al Corriere dello Sport: "Tra una cosa e l’altra, a gennaio saranno ventotto anni di Inter. Vado a memoria. Mancini, Mou, Benitez, Leonardo, Gasperini, Ranieri, Stramaccioni, Mazzarri, De Boer, Vecchi, Pioli, Spalletti, Conte, Inzaghi e Cristian».
I migliori sul campo?
«Spalletti e Conte».
E nella gestione?
«Simone, Mancini. E Ranieri, al quale sono molto legato, arrivò in un momento complicato per l’Inter. Da alcuni di loro ho imparato tanto, altri non sono stati collaborativi».
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Gutierrez: "Napoli unica al mondo, il calcio qui è diverso! Qualità? Vi spiego" di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Pierpaolo MatroneSpalletti a 360°: "Via da Napoli perché ADL aveva preso il sopravvento! Una volta disse una cosa inascoltabile..."
Francesco CarboneDe Bruyne dal Belgio: “Conte? Nessuna polemica! A Napoli sto bene, gioco molto e siamo primi!”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com