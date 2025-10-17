Inter, Ausilio: "Conte e Spalletti i migliori sul campo", ma cita altri per gestione

Il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato al Corriere dello Sport: "Tra una cosa e l’altra, a gennaio saranno ventotto anni di Inter. Vado a memoria. Mancini, Mou, Benitez, Leonardo, Gasperini, Ranieri, Stramaccioni, Mazzarri, De Boer, Vecchi, Pioli, Spalletti, Conte, Inzaghi e Cristian».

I migliori sul campo?

«Spalletti e Conte».

E nella gestione?

«Simone, Mancini. E Ranieri, al quale sono molto legato, arrivò in un momento complicato per l’Inter. Da alcuni di loro ho imparato tanto, altri non sono stati collaborativi».