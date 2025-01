Inter, Barella: "Tanto dispendio di energie, ma rosa competitiva. Derby? Vogliamo lo Scudetto!"

vedi letture

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-0 contro il Monaco in Champions League: "Il nostro obiettivo era passare direttamente per poter saltare due partite perché, visto il calendario, è sempre una cosa positiva. Questo era il nostro obiettivo e la squadra è entrata in campo con questo obiettivo. Abbiamo sfruttato delle occasioni, poi la partita si è messa in una determinata maniera e siamo riusciti a portare a casa i 3 punti".

Quanto è difficile cambiare dalla Serie A alla Champions?

"Più che complicato switchare da campionato a Champions o Coppa Italia, è più dover giocare ogni 3 giorni, le trasferte, c'è tanto dispendio di energie, ma la nostra rosa è competitiva, sia nei titolari, sia in chi entra dalla panchina e questa è la cosa più importante. La vittoria è della squadra, non solo di chi scende in campo. Siamo contenti di questo perché tutti hanno dimostrato di dare tutto per l'Inter".

C'è un po' di voglia di rivincita in vista del derby?

"Non è tanto questione di rivalsa, quella è un'altra competizione... Noi vogliamo cercare di vincere il campionato e per farlo bisogna battere tutte le squadre, che siano le più forti o quelle più in basso in classifica. Questo ci deve dare un qualcosa di positivo per poter cercare di vincere lo Scudetto".