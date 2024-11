Inter, Bastoni a Dazn: "E' una gara difficile, loro conoscono noi e noi conosciamo loro"

vedi letture

E' arrivato il momento del grande match, stasera si accendono le luci del Meazza per la sfida tra l'Inter e il Napoli. Chi vince va in vetta, i nerazzurri provano il sorpasso e ai microfoni di DAZN ha parlato così il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni. "Sicuramente è strano, così tante squadre in pochi punti non c’erano mai state. Tutte le partite sono difficili, questa è una di quelle. Loro conoscono noi e noi conosciamo loro, dopo i quattro gol subiti contro la Juve abbiamo fatto un piccolo switch mentale”.