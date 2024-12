Inter, Bastoni risponde a Conte: "Sa che siamo i favoriti, ha provato a destabilizzarci"

Alessandro Bastoni, in un'intervista esclusiva rilasciata a Libero, parla di se stesso e dell'Inter e risponde anche alle polemiche avvenute nelle scorse settimane tra Conte e Marotta.

Da 1 a 10 quanto sei soddisfatto della tua stagione e di quella dell’Inter in generale?

"Direi 8 per entrambi. Siamo partiti un po’ a rilento perché non esiste più distacco tra una stagione e l’altra. A livello mentale non è stato facile recuperare e questo ha influito. Ci siamo ripresi bene e alla fine posso dire che ad agosto avremmo messo la firma per essere in questa situazione di classifica tra Champions e campionato".

A proposito di Conte: secondo te dopo Inter-Napoli ha detto quello che ha detto per il bene del calcio o perché pensa che siete i più forti?

"Ovviamente per il bene del calcio e dell’umanità! (sorride, ndr)... Conosciamo bene il mister, sa che siamo la squadra favorita e ha provato a destabilizzare un po’ l’ambiente".