Inter, Bisseck: "Non pensiamo al Napoli, poi vedremo cosa faranno loro"

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato così il difensore dell'Inter Yann Bisseck dopo il gol e la vittoria contro il Cagliari. "L'obiettivo era vincere, ci siamo riusciti. Siamo andati in campo molto concentrati, sapevamo che il Cagliari è molto forte in ripartenza e dovevamo stare molto concentrati. Abbiamo fatto le nostre cose benissimo. Non pensiamo al Napoli, poi vedremo cosa faranno loro".

Pensate subito al Bayern?

"Loro sono fortissimi, abbiamo fatto una bella partita all'andata e penso che il ritorno nel nostro stadio sarà dura per loro ma anche per noi".