Inter, Calhanoglu: "Scudetto? Ci crediamo fino alla fine! Contro il Napoli abbiamo iniziato bene"

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo il successo in Supercoppa contro il Milan: "Molto importante. Per me ancora di più. Sono molto contento. Grazie ai miei compagni e ai nostri tifosi che sono venuti qua. Abbiamo dimostrato oggi, 3-0 non si può dire tanto".