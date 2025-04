Inter, Carlos Augusto: "Stanchezza non sia alibi, abbiamo qualità per rimontare"

Il difensore dell'Inter Carlo Augusto ha analizzato così la sconfitta subita contro la Roma ai microfoni di Inter TV: "Non voglio parlare della stanchezza, la Roma è una grande squadra e noi non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo vedere cosa abbiamo sbagliato, tra due giorni abbiamo una partita importantissima. Dobbiamo ricaricare le energie.

Con la nostra esperienza abbiamo anche qualità per rimontare, non siamo riusciti a sfruttare le occasioni. Tra due giorni dobbiamo essere concentrati. Alle volte se sei stanco fisicamente devi avere la carica per vincere, abbiamo dato tutto. Non mi piace però dare alibi sulla stanchezza, abbiamo dato il cuore e mercoledì abbiamo una grande occasione”.