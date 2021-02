Inter, Conte: "Agnelli? Ho sbagliato, siamo modelli educativi, ma tutti hanno visto..."

L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, durante la conferenza stampa di vigilia del match contro la Lazio ha chiesto scusa e chiarito la situazione dopo lo scontro avuto con Andrea Agnelli: "Vorrei chiarire la situazione dopo i fatti di Torino sui quali c'è stato un risvolto mediatico evidentemente notevole. So che la verità l'hanno vista e sentita tutti e questo per me è molto importante. Detto questo, noi ricopriamo un ruolo importante, siamo modelli educativi e perciò mi dispiace, sono qui per scusarmi perché a degli insulti ho reagito in modo sbagliato. Avrei potuto alzare il pollice e non il medio, sarei stato sicuramente più positivo. Ho sbagliato, ripeto, può succedere a tutti. Ora però concentriamoci sul campo perché la gente vuole il calcio, non pettegolezzi e situazioni becere"