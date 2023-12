Inter, Darmian a Dazn: "Non c'è solo Kvara, conosciamo le qualità del Napoli"

Matteo Darmian, titolare nella difesa dell'Inter che oggi sfiderà il Napoli, ha parlato anche a Dazn prima della gara.

Matteo Darmian, titolare nella difesa dell'Inter che oggi sfiderà il Napoli, ha parlato anche a Dazn prima della gara, che lo metterà di fronte a Kvaratskhelia, finora fermo a 0 gol contro i nerazzurri: "Dovremo lavorare bene non solo di reparto ma con tutta la squadra, in entrambe le fasi di gioco. Conosciamo le qualità del Napoli: non c'è solo Kvaratskhelia, ma tanti giocatori che possono fare la differenza".

La vittoria della Juventus vi mette un po' di pressione?

"Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi: siamo partiti bene, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare il nostro percorso in questa direzione".

Darmian sempre titolare. "Ennesima conferma per il difensore italiano, questa sera schierato in difesa con De Vrij e Acerbi: si tratta dei soli tre giocatori che, complici le assenze di Bastoni e Pavard, hanno giocato dall'inizio sia la partita contro la Juventus che quella col Benfica".