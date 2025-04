Inter, De Vrij: "Sconfitta che fa malissimo, da lasciare alle spalle. Abbiamo ancora tanto da fare"

Il difensore dell’Inter Stefan De Vrij ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo la stracittadina contro il Milan persa 0-3 e valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

La tua occasione nel secondo tempo poteva cambiare la partita?

"Ho anche colpito bene, ha fatto una grandissima parata. Poteva riaprire la partita, il gol del 2-1 l'abbiamo cercato e non siamo riusciti a farlo. E' andata così".

Partita figlia della stanchezza o grandi meriti al Milan?

"Un po' di tutto. Abbiamo giocato spesso due volte a settimana, ma abbiamo fatto un buon primo tempo creando delle situazioni. Non voleva entrare e loro sull'unica occasione fanno gol. La partita è andata così, dobbiamo rimanere positivi. Fa male, ma questa gara dobbiamo lasciarla alle spalle e lavorare duro per le prossime".

Come state vivendo questo finale di stagione, con ancora due obiettivi molto importanti?

"Sono tantissime partite, è quello che vogliamo. Prima di stasera eravamo su tutti i fronti a fine aprile. Oggi la sconfitta fa malissimo, è un'occasione per vincere un trofeo. Dobbiamo lasciarla alle spalle, abbiamo ancora tanto da fare in questa stagione".