Inter favorita col Verona, scontro Zazzaroni-Biasin: "Nei rapporti Marotta dà 10-0 agli altri dirigenti"

Momenti concitati nella trasmissione della domenica sera di Italia 1, Pressing. In studio vengono analizzati gli episodi da moviola di Inter-Verona

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Momenti concitati nella trasmissione della domenica sera di Italia 1, Pressing. In studio vengono analizzati gli episodi da moviola di Inter-Verona e Ivan Zazzaroni, direttore de il Corriere dello Sport, si sbilancia: "Non ne faccio una questione di squadre, non ho la maglia di nessuna. Però è stata commessa una topica clamorosa, ma quello che voglio dire è che magari leggete dei giornali juventini, perché sono loro che stanno dicendo che l'Inter è aiutata dal palazzo. Un palazzo che peraltro mi sembra stia crollando di giorno in giorno e abbia una certa debolezza... Non credo che il palazzo stia aiutando l'Inter, credo che l'Inter abbia un dirigente che dà 10 a 0 a tutti gli altri".

Al che, alla risposta del giornalista Fabrizio Biasin (firma di Libero e di Tuttomercatoweb.com tra le altre), Zazzaroni ribatte: "Non è una novità che Marotta sia più abile di altri in comunicazioni, rapporti e relazioni". Lo incalza Biasin: "Si sottintende che la classifica dell'Inter è così perché c'è un bravo dirigente che muove le cose?".

Conclude Zazzaroni: "Chiarisco... È più abile e più bravo di altri. Sa comunicare e gestire le situazioni complicate... Con le presidenze di questo momento è uno di grande capacità ma non dico che l'Inter non meriti il primo posto, non ci sono ombre, è la squadra più forte. Ma l'episodio (della sbracciata di Bastoni su Duda, ndr) per me è allucinante. E non parlo di potere, anzi, sul piano economico l'Inter ha anche meno potere di altri".