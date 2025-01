Inter, Inzaghi: "Il Napoli sta correndo, ma anche noi. Sarà dura fino alla fine"

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara contro il Lecce: “Ieri eravamo in viaggio, dovevamo preparare il Lecce e sono concentrato sulle cose in cui posso incidere col mio staff. Conosciamo quello che è il nostro percorso. Napoli e Atalanta stanno correndo, come facciamo noi. L'anno scorso c'era la Juve. Sappiamo che il campionato italiano è sempre molto difficile".

Si aspetta un Lecce col blocco basso?

"Non lo so se giocheranno col baricentro basso, in alcune partite si abbassano un po' di più ma in altre sono stati più aggressivi. Abbiamo lavorato su entrambe le ipotesi. Sarà una gara difficile, come del resto tutte quelle del campionato italiano".

Come ha visto Frattesi?

"Io lo vedo molto bene, a Praga è entrato molto bene. Veniva da una settimana nella quale non aveva mai lavorato, stasera giocherà dall'inizio e sul mercato ha risposto il nostro direttore Ausilio. Io sono concentrato sul campo".

Zielinski farà il regista?

"Oggi giocherà da play, è un ruolo che ha già fatto con noi e in nazionale. Asllani lo ha fatto molto bene nelle ultime quattro partite, oggi toccherà a lui che dovrà darci una mano in entrambe le fasi".