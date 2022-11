Inter, Inzaghi in conferenza: “Manca continuità? Manca a tutti, tranne al Napoli”

"Sappiamo di non dover guardare la classifica, ma di dover pensare partita dopo partita".

Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa dopo il 6-1 inflitto al Bologna.

Anche oggi grande partita contro le piccole. Su cosa state lavorando per mettere a posto i difetti ricorrenti della squadra?

"Chiaramente lo stiamo analizzando, non è semplicissimo però sappiamo che gli scontri diretti, eccetto la Roma dove non meritavamo di perdere, sono stati giocati tutti in trasferta, dove dobbiamo essere bravi. Abbiamo perso delle partite dove l'episodio non siamo riusciti a indirizzarlo dalla nostra parte: probabilmente domenica sbloccando la partita sarebbe finita diversamente, anche se con i se e i ma non si va lontano. A San Siro diamo qualcosina in più, io da allenatore devo cercare di farlo trovare alla squadra anche in trasferta, cercando di farla concentrare sul percorso in campionato: eccetto il Napoli, siamo in tantissime squadre in pochi punti. Ora dobbiamo affrontare l'Atalanta, squadra importante che sta facendo un ottimo campionato".

Cosa si porta di buono da questa sera?

"Nel primo quarto d'ora entrambe le squadre erano bloccate, con errori tecnici non usuali dalla mia. Mi porto la reazione, vieni da una sconfitta che ci ha fatto malissimo dopo diverse vittorie consecutive, oggi abbiamo preso l'1-0 e la squadra è rimasta concentrata, con la testa sul campo, sapendo che c'era il tempo di far andare bene la partita".

Oltre alla qualità, cosa dovete ritrovare per tornare a lottare per lo scudetto?

"La continuità, sta mancando a tutte eccetto il Napoli. Sappiamo di non dover guardare la classifica, ma di dover pensare partita dopo partita, cercando di migliorare sugli scontri diretti che ci stanno penalizzando".