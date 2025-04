Inter, Inzaghi non si dà pace: "La rimessa per il Bologna non doveva esserci!"

vedi letture

"La rimessa che ha scaturito il gol non doveva neanche esserci perché quella precedente è stata battuta molto più avanti"

Anche di questo, rispondendo a una domanda sulla prestazione del suo difensore Bisseck, autore di una respinta corta e in zone pericolose, della quale ha approfittato in maniera letale Orsolini in acrobazia, ha parlato Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, nella conferenza stampa post match: "La rimessa che ha scaturito il gol non doveva neanche esserci perché quella precedente è stata battuta molto più avanti e i ragazzi erano nervosi. Sul gol però c'è un errore non solo di Bisseck, ma di tutti i ragazzi. Dovevamo respingere quella palla in modo diverso".

Quanto è mancata la presenza di Dumfries e di Thuram? Prosegue così nelle sue riflessioni Simone Inzaghi: "Sicuramente ci sono mancati, ma siamo abituati perché è un periodo in cui non riusciamo mai a essere al completo. Stasera però dobbiamo analizzare la sconfitta, lasciando da parte il nervosismo. La squadra era molto delusa e nervosa adesso, quindi lo faremo più avanti ma il nostro campionato non finisce qui".