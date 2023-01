Inter, Inzaghi: "Raggiunto il secondo obiettivo stagionale: slancio per la rincorsa al Napoli"

Dopo il trionfo in Supercoppa contro il Milan, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a caldo ai microfoni di Sportmediaset.

TuttoNapoli.net

Dopo il trionfo in Supercoppa contro il Milan, il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi ha parlato a caldo ai microfoni di Sportmediaset: "I ragazzi sono stati bravissimi a interpretare una partita perfetta. Siamo sempre stati lucidi, vinciamo una Coppa importantissima: è il secondo trofeo stagionale, dopo la qualificazione in Champions. Da allenatore è un piacere vedere una squadra giocare così".

Questa vittoria può darvi lo slancio per tentare di risalire la china in campionato?

"Sì, ma stasera ci godiamo questo trofeo, perché vincere così contro il Milan in una finale è bellissimo".