Inter-Juve 2018, l'ex arbitro Russo: "File Orsato-VAR non esiste perché non c'è stata comunicazione"

Carmine Russo, ex arbitro della Can di A, è tornato sull'episodio Pjanic-Rafinha di Inter-Juventus del 2018 ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il file non esiste perché tra arbitro e VAR non c'è stato alcun confronto. Il protocollo interviene solo per altri aspetti, non per il cartellino giallo. In quel caso non c'era condotta violenta e si poteva classificare come un fallo di gioco. Per me quello era un giallo pieno, quindi andava espulso".