Inter, Marotta a Dazn: "Napoli candidata allo scudetto, Conte è un vincente come il nostro Simone"

Il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta parla così ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli: “Il Napoli sicuramente è una candidata allo Scudetto, conosco molto bene Conte, ha tutte le credenziali per lottare fino alla fine. Per me è un allenatore vincente così come il nostro Simone Inzaghi si sta avviando verso questa tipologia di carriera”.

Inzaghi sta gestendo molto bene i giocatori sfruttando la profondità della rosa.

“Sono contento, perché è chiaro che avendo tanti impegni ravvicinati e avendo una rosa idonea per i tanti impegni è giusto che lui faccia certe rotazioni. Il tecnico impiega secondo le sue valutazioni, fatte in base agli avversari ma anche da quello che vede nei giorni precedenti alla gara”.

Che versione serve stasera, l’Inter da campionato o da Champions?

“Entrambe, il Napoli è una squadra che è abituata a giocare anche in Europa, conosce bene i grandi palcoscenici, Conte sicuramente li conosce. Dobbiamo fare una grande gara come facciamo sempre e sono convinto che possiamo fare molto bene”.