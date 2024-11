Inter, Marotta: "Col Napoli gara importante, da affrontare con approccio mentale deciso"

Il presidente e CEO Sport dell'Inter, Giuseppe Marotta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida con l'Arsenal: "La Champions è la competizione più importante e svolge un ruolo fondamentale, come una palestra dove affrontiamo avversari di altissimo livello. Nel nostro percorso siamo in continua crescita e affrontiamo questa gara sapendo quali sono gli elementi da gestire".

La gara di domenica con il Napoli è uno stimolo o una distrazione? "È una gara importante. Oggi scendono in campo 11 giocatori, ma non è detto che saranno gli stessi che giocheranno contro il Napoli. Domenica ci aspetta una sfida difficile, da affrontare con un approccio mentale deciso".

La presenza di Oaktree? "L'intelligenza della proprietà sta nel dare ampio mandato al management. Per quanto riguarda Oaktree, ho notato una grandissima passione da parte loro; ci stanno dando sicurezza, e la loro presenza dimostra un grande senso di appartenenza. La sostenibilità è un termine abusato, ma è ciò che vogliamo perseguire. Mercato di gennaio? Al momento abbiamo una squadra equilibrata, senza particolari necessità. Non credo che faremo operazioni, a meno che non si presentino grandi occasioni di mercato".