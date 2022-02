Inter, Marotta: "Faremo ricorso? Analizzeremo il referto, ma dobbiamo gestire bene momenti di sconforto"

"Ricorso per le squalifiche? Analizzeremo bene il referto, ma dobbiamo essere bravi a gestire anche i momenti di sconforto. Dobbiamo migliorare anche in questi momenti". Lo ha detto l'ad dell'Inter Beppe Marotta, intervenuto ai microfoni di Mediaset prima del quarto di finale di Coppa Italia contro la Roma, a proposito della squalifica di Bastoni (due turni) e dell'allenatore Simone Inzaghi dopo il Derby con il Milan. "Le squalifiche non devono essere un alibi", ha aggiunto Marotta in riferimento al big match di sabato contro il Napoli.

La Juventus può rientrare nella lotta scudetto?

“Ci sono 45 punti a disposizione, evidentemente c'è tempo perché la classifica cambi. La Juventus deve essere protagonista, è in ritardo ma la forza e la capacità c’è. Sappiamo che fa parte della griglia che lotta per risultati importanti”.