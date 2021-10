Inter, Marotta: "Nessuna cessione di big in futuro. Osimhen? Lo conoscevamo, ma già coperti nel ruolo"

Dal palco del Festival dello Sport di Trento, l'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, ha parlato del mercato nerazzurro: "Nessuna cessione di big in futuro, i tifosi devono essere tranquilli. L'Inter esisterà sempre e sarà competitiva. Su futuri partner deciderà l'azionista, necessario che al comando resti un solo gruppo. Vendere parte di azioni ci sta, ma non è il viatico migliore per risolvere situazione. Bisogna trovare modello di riferimento che dia sostenibilità e continuità. Non penso che socio di minoranza possa aiutare, si ha solo un benessere momentaneo e nulla più.

Haaland? Quando ero alla Juve, potevo prenderlo per circa 2-2,5 milioni di euro. Ma ai tempi non abbiamo avuto la forza di andare in extra-budget. Adesso lui è tra i migliori in Europa.

Mai cercato Osimhen? Lo conoscevamo, ma quando è arrivato al Napoli noi eravamo già coperti nel ruolo".

Vlahovic? Ci siamo anche trovati in una situazione negoziale molto impegnativa, anche se potevamo immaginare di arrivare a due attaccanti di questa caratura. L'obiettivo era Dzeko, il secondo era Vlahovic. Ci sarebbe stato anche un aspetto complementare, col giocatore esperto per l'immediato e il giocatore per il futuro. Sarebbe stato il massimo, ma siamo stati comunque felici dell'operazione Dzeko che ci ha dato garanzie nell'immediato"