Inter, Marotta: "Oggi conterà molto l'aspetto mentale. Thuram? Può tornare col Barça"

Il presidente dell’Inter Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro la Roma valido per la 34ª giornata di Serie A.

Lo stato d'animo?

"La squadra è consapevole di recitare un ruolo importante e affrontare una squadra impegnativa come la Roma. Conterà molto l'aspetto mentale".

Come sta Thuram?

"Sta recuperando lentamente. Sono molto ottimista, sono convinto che ce la possa fare per mercoledì".

Una parola sulla scomparsa di Jair?

"Ho avuto modo di vederlo e di apprezzarne le qualità. Era parte integrante di un'Inter campione, sotto la presidenza di Angelo Moratti. Nel maggio '65 fece un gol importantissimo col Benfica. Ci ha lasciato, ormai la grande Inter è rappresentata da pochi campioni e spero posano durare a lungo. Rappresentano un momento bellissimo della storia del club".

Quanta fierezza c'è nell'essere in corsa su due fronti?

"A questi ragazzi e a questo allenatore non c'è nulla da rimproverare, ma da fare i complimenti per una stagione difficilissima. Molto difficile convivere con queste competizioni. Avremo ancora difficoltà, ma possiamo ancora regalarci grandissime soddisfazioni. Dobbiamo essere di mente molto liberi oggi, per portare a casa un risultato positivo".