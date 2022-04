Inzaghi: "Tanti parlano di Inter favorita, ma è solo una tappa che ci avvicina a Milan e Napoli"

"Qui non vinceva da 11 anni, ma non si è fatto nulla".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"In tanti ora diranno che la favorita è ancora l'Inter, ma io ricordo ciò che si diceva all'inizio. Qui non vinceva da 11 anni, ma non si è fatto nulla. E' solo una tappa che ci avvicina a Milan e Napoli". Parole e pensieri di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter che ai microfoni di Dazn - dopo la vittoria del Derby d'Italia - s'è tolto più di qualche sassolino dalle scarpe. "Io ho un contratto di due anni, la società mi ha chiesto di prolungarlo ma ho chiesto di aspettare la fine della stagione perché i contratti valgono quello che valgono, l'importante è il lavoro quotidiano. Sento grande fiducia da parte di tutti, società, giocatori e tifosi... Per 6-7 mesi abbiamo fatto divertire talmente tanto che qualche critica a differenza di altre squadre è venuta fuori: noi però siamo nel calcio da tanti anni, sappiamo fare la differenza tra critiche distruttive e costruttive".