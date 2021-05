Italia, bordata di Ogbonna a Mancini: "Stupito della mancata convocazione, manca meritocrazia"

Angelo Ogbonna, ex difensore, tra le altre, della Juventus, ed attualmente in forza al West Ham, non le manda a dire al ct Roberto Mancini, che non lo ha convocato per gli Europei. Ecco quanto dichiarato da Ogbonna nel corso di un'intervista rilasciata al "Corriere della Sera": "Sono stupito e amareggiato. Forse Mancini non ha tenuto in considerazione il campionato del West Ham, ma abbiamo lottato fino all'ultimo con il Chelsea di Jorginho e Palmieri, che ha dimostrato di non essere una squadra qualunque. Nello sport la meritocrazia deve prevalere e stavolta secondo me non ha prevalso. E' stata la mia migliore a livello personale: dopo i 30 anni, un difensore entra nella piena maturità e legge la partita diversamente".