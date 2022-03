Italia fuori dai Mondiali, Adani: “L’impegno c’è stato, ma è mancata qualità”

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha analizzato così la dura eliminazione dell'Italia dai play-off per il Mondiale

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto ai microfoni di Rai Sport, ha analizzato così la dura eliminazione dell'Italia dai play-off per il Mondiale: "Dal Paradiso all'Inferno. Secondo me i ragazzi ce l'hanno messa tutta sul piano dell'impegno, ma la partita non è stata svolta bene. Bisognava fare di più, l'Italia ha troppa qualità a livello di singoli per creare così poco in termini di chiare occasioni da gol. Questo è stato il principale problema stasera".