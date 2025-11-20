Italia, Gattuso dopo il sorteggio: "Speriamo di non far danni. Chiesa? Problema ce l'ha lui"

vedi letture

Per commentare il sorteggio del play-off dei Mondiali, con l'urna di Zurigo che all'Italia ha riservato l'Irlanda del Nord in semifinale e in finale la vincente tra Galles e Bosnia, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il ct della Nazionale Gennaro Gattuso: "La semifinale contro l'Irlanda del Nord? Sono una squadra fisica e che non molla mia. Dobbiamo giocarcela, è quello che dico da tre mesi. Sapevamo che dovevamo passare da questo playoff e che dobbiamo migliorare. Guardiamo il futuro con fiducia".

E' ottimista per riuscire a fare uno stage?

"Non sta va me decidere. Abbiamo un Presidente che si occupa di questa roba qua. E' normale che più tempo abbiamo per stare insieme meglio è. Ora siamo alla undicesima giornata ci rivedremo a giochi fatti alla trentesima. Il mio compito è stare a contatto con i ragazzi, parlarci, di argomenti non solo relativi al calcio".

Se sta vicino ai giocatori può pensare anche a soluzioni diverse?

"Il problema non è tattico e tutti i moduli hanno pro e contro. Ora dobbiamo lavorare sulle fragilità per non prendere più gol come quelli presi contro la Norvegia. Studieremo gli avversari, il modo in cui dovremo affrontali e vediamo di fare meno danni possibili".

Chiesa può essere un arma? Si aspetta di averlo?

"Il problema è di Chiesa, lo sapete bene. Io lo chiamo sempre, ci parlo prima delle convocazioni, ma il problema non è Gattuso che non lo vede. Il problema ce l'ha lui".