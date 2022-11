Italia-Inghilterra al Maradona! Il consigliere Simeone: "Pronti, attendiamo l'ufficialità"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli e Presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità: "Al Mondiale seguo con attenzione l'Argentina, ma quando si parla di Maradona dobbiamo tutti tirare giù il cappello, quando si parla del confronto con Messi non reggo. Lui era un livello fuori concorso. Messi è un campione, ma di una fascia inferiore. Cosa spero per i napoletani al Mondiale? Che non si facciano male (ride ndr)! Faccio il tifo per loro, ma ogni volta che vedo andare a terra uno come Lozano è un patema, la vivo con ansia...