Italia, Mancini crede ancora nel ripescaggio: "In passato è già successo, nel caso noi siamo pronti"

"La regola dice che la FIFA autonomamente può decidere sul ripescaggio: nel caso avremmo la squadra per andare".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Roberto Mancini, ct dell'Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima della Finalissima contro l'Argentina: "Non è la coppa dei rimpianti, l'avremmo giocata comunque. Sono due squadre che hanno vinto trofei continentali, due grandi nazionali. Siamo alla fine di un ciclo, non per tutti ma dobbiamo programmare l'inserimento di ragazzi più giovani. Ci troviamo in uno stadio fantastico per giocare a calcio".

Cosa si aspetta dai tre davanti?

"Mi aspetto che tutta la squadra giochi bene. Incontriamo un'altra squadra straordinaria, sarà sicuramente bello".

Sfidate un tridente temibile.

"Fanno paura ma con loro ci sono altri otto, dobbiamo fare bene".

Cosa ha detto ai suoi?

"Di onorare questa partita e vincere".

Pensate al ripescaggio?

"Ho letto quanto si è scritto... Nel calcio è già successo altre volte. Se dovesse accadere ci siamo, pronti. La regola dice che la FIFA autonomamente può decidere sul ripescaggio: nel caso avremmo la squadra per andare".

Lei e Vialli ancora un tutt'uno?

"Nel nostro abbraccio c'erano tutta l'Italia e gli italiani".