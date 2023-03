Italia, Mancini: "Il pubblico di Napoli ha sempre avuto entusiasmo, col Napoli e con noi"

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "E' molto affascinate giocare partite di questo livello ma essendo la prima è più difficile": così, ai canali social della Figc, il ct azzurro Roberto Mancini a poche ore da Italia-Inghilterra che questa sera, a Napoli, apre le qualificazioni per Euro 2024. "Italia-Inghilterra sta diventando una classica come Italia-Germania - prosegue il ct - l'abbiamo giocata tante volte negli ultimi due anni, sembra sia diventata una partita amichevole...L'Inghilterra è una delle squadre migliori al mondo, ha una serie di giocatori incredibili. Sarà difficile, ma anche noi qualche problema glielo creeremo". Il ct azzurro parla poi dell'entusiasmo del pubblico napoletano: "E' sempre stato così - dice - Lo è con la propria squadra e lo è sempre stato con la Nazionale. sarà sicuramente una bella serata e il pubblico ci aiuterà". "Adesso inizia un nuovo ciclo - prosegue Mancini - sono 4 anni da qui al 2026 con in mezzo una Nations League e un altro Europeo, quindi la speranza è quella di fare meglio.