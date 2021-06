Italia, Mancini: "Insigne, che gol! Speriamo di passare tanti giorni insieme"

Il Commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria contro la Repubblica Ceca per 4-0 nell'ultima amichevole prima dell'inizio dell'Europeo: "Partita giocata bene e presa nel modo giusto contro un'ottima squadra. Un buon auspicio per l'inizio dell'Europeo. Ci abbiamo messo 10 minuti per carburare ma speravo di vedere questa Nazionale così. Dobbiamo migliorare, siamo giovani e ci sono tanti punti di vista dove possiamo fare meglio. Fare un'amichevole così è però un buon segno. Dobbiamo fare il nostro gioco, attaccando e difendendo bene. Queste sono le nostre qualità. La mentalità sarà importante. Insigne ha fatto un bel gol. Speriamo di passare tanti giorni insieme".