Italia, Mancini: “Napoli forte. Raspadori? Non mi sorprende, con la Champions migliorerà"

Parla così il ct dell'Italia, Roberto Mancini, presente all'edizione 2022 del Gran Galà del Calcio

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"La lotta scudetto sarà lunga e divertente". Parla così il ct dell'Italia, Roberto Mancini, presente all'edizione 2022 del Gran Galà del Calcio: "A che punto siamo con la risalita del calcio italiano? Dobbiamo continuare a fare le cose per bene, dare il massimo anche se è un momento difficile. Speriamo che i giovani vengano sempre più fuori e giocare partite importanti".

Si aspettava un Napoli così anche in Champions? "Ha iniziato la stagione benissimo, una squadra forte, con giocatori che sono insieme da molto tempo e qualche innesto nuovo. Spero per loro che continuino così fino alla fine".

Lo scudetto è un discorso per Napoli, Milan e Atalanta o Inter e Juve possono rientrare? "Questo è un campionato un po' diverso, quindi bisognerà capire cosa accadrà dopo".

Zaniolo e la Nazionale? "Le porte della Nazionale sono aperte a tutti i giocatori: Zaniolo è venuto con noi quando nessuno di voi lo conosceva, non credo sia questo il problema. I ragazzi basta che continuino a giocare bene, hanno tutti la possibilità di rientrare".

Raspadori? "Non mi sorprende, l'ho portato all'Europeo con 10 gare in Serie A. Queste partite di Champions lo aiuteranno sicuramente a migliorare".

Calabria ha chance di essere convocato? "Ma certo, è un ragazzo che è stato spesso con noi. A volte uno può rimanere fuori perché siamo 40-45, inutile chiamare un giocatore per farlo poi andare in tribuna, tanto vale che resti nel suo club per allenarsi. C'è la possibilità per tutti, assolutamente".