Italia, Mancini: "Quando servirà diramare i 23 bisognerà andare in conclave"

Il Ct della Nazionale italiana, Roberto Mancini ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani sera contro l'Armenia. Queste le sue parole: "Non mi aspettavo dieci vittorie ma sì che mi aspettavo la qualificazione. Volevamo fare qualcosa per riportare la gente vicina alla Nazionale e volevamo rimettere i giocatori al servizio dell’Italia.



L'Armenia? Non è importante l’avversario, serve giocare con la nostra identità a prescindere dal valore dell’avversario. Una questione di mentalità.



Convocati per Euro2020? La squadra mi ha sorpreso. Credevo di trovare una identità tra marzo e aprile. Invece no, hanno colto l’occasione da subito. Quando servirà diramare i 23 bisognerà andare in conclave.



Formazione? Chiesa sara titolare, e da lui mi aspetto una grande prova".