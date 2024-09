Italia, Raspadori: "Questo è il mio ruolo, così riesco a esprimermi al meglio"

L'attaccante dell’Italia Giacomo Raspadori ha parlato ai microfoni della Rai dopo il match di Nations League vinto per 1-3 contro la Francia.

Sensazioni?

“Grande vittoria. Quando si vince contro una squadra del genere, ci sono state tante cose positive. Avevamo bisogno di rifarci e si è vista questa volontà, anche se in dei momenti ci siamo messi dietro perché loro hanno giocatori di qualità. Abbiamo fatto quello che la partita richiedeva”.

Nel secondo tempo hai giocato nella tua posizione più congeniale.

“Assolutamente, per caratteristiche è la posizione in cui riesco meglio ad alternarmi nelle due fasi. Riesco anche ad arrivare da dietro e attaccare l’area. In questo ruolo posso esprimermi al meglio”.

In un’occasione ai tirato invece di crossare per Cambiaso e Retegui: il tuo unico errore.

“Devo ancora rivederla, poi potrò dare un giudizio. La classica situazione in cui se fai gol hai ragione e se sbagli sono giuste le critiche”.

Puoi giocare ovunque e insieme a chiunque.

“Una delle mie caratteristiche è capire il gioco e mettermi a disposizione del compagno. Penso sia una delle mie qualità principali”.

Hai avvertito più leggerezza da parte di Spalletti?

“Ha detto quello che sta facendo con noi. In competizioni importanti la pressione è più alta, ma stiamo lavorando in serenità per potercela giocare con tutti”.