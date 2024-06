Italia, Spalletti: "Di Lorenzo ha la maturità per valutare la situazione Napoli. Folorunsho? Ci può aiutare"

"Mi farebbe piacere rivedere il Napoli... Io sono cittadino napoletano".

Nella sua conferenza stampa di Coverciano, il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano Spalletti, ha parlato anche del centrocampista del Napoli Folorunsho, aprendo nettamente alla possibilità che possa essere tra i 26 che partiranno per la Germania: "Folorunsho ti dà soluzioni differenti come fisicità, poi ha il tiro da fuori ed è bravo sui colpi di testa. I calci piazzati sono una bega nella competizione, risolvono molte partite per cui averne uno un po' più fisico può aiutare. E poi è abituato a giocare là, a rincorrere sulla fascia. Lui è un incursore a tutti gli effetti, abituato ad avere l'avversario sul groppone ed è lì che regge botta. Non devo commentare niente di ciò che succede a Napoli: mi fa piacere che riescano a prendere allenatori di un certo livello e valore che sono top, è segno che s'è lavorato per andare a prendere persone top. Mi farebbe piacere rivedere il Napoli... Io sono cittadino napoletano".

Cambiaso è un po' la sorpresa? Come sta Di Lorenzo dal punto di vista emotivo?

"Cambiaso è un calciatore che avevamo già convocato ma un paio di volte era infortunato al momento del raduno. Ormai s'è specializzato, lui lo sa puntare l'uomo e ieri quando l'ho fatto giocare più alto ha dimostrato di avere entrambe le fasi. È un calciatore intelligente, usa benissimo il destro e il sinistro e ha relazione col gioco della squadra. Ha un po' tutto e per questo diventa facile innamorarsi.

Di Lorenzo secondo me ha fatto una buona partita, soprattutto 2-3 chiusure fulminanti. Poi non c'è stata una grandissima qualità nei ributti, ma quello fa parte un po' del contesto e della partita. Per quanto riguarda la sua situazione a Napoli io non ne ho parlato con lui: ha l'età, ha la maturità e tutto ciò che serve per valutare ciò che è corretto per la sua persona e per la sua carriera".