Italia, Spalletti ed il nuovo ciclo: "Il nostro top player può essere la squadra"

vedi letture

“Ci sono ragazzi che possono fare parte del nostro gruppo, qui ce ne sono diversi bravi".

All'indomani della vittoria contro Israele, il commissario tecnico della Nazionale Luciano Spalletti ha assistito dal vivo al match dell'Under 21 contro i pari età dell'Irlanda, un pareggio che ha permesso agli azzurrini di staccare il pass per l'Europeo di categoria che andrà in scena il prossimo giugno in Slovacchia. Al termine della partita, il CT s'è così espresso sul nuovo ciclo della Nazionale: "Abbiamo trovato la retta via, quella della relazione e del gioco - ha detto a 'Sky' -. Il nostro calciatore fortissimo può essere la squadra: se i calciatori fanno questo gioco avvolgente con qualità collettiva, con tutti interessati a far tutto, allora viene fuori che il calciatore top lo abbiamo in tutta la squadra".

Ieri alla 'Rai' aveva poi parlato così di possibili nuovi innesti per la Nazionale: “Ci sono ragazzi che possono fare parte del nostro gruppo, qui ce ne sono diversi bravi. Baldanzi è forse quello più pronto, Gnonto c’è già stato, si lavora a stretto raggio d’azione. Ci raccontano sempre tutto, noi chiediamo spesso e ci danno delle indicazioni corrette".

Su Casadei: "Ha passato un periodo dove giocava poco, ora ha preso il ritmo fisico, ha struttura, gamba. È un giocatore che può diventare pronto in poco tempo, soprattutto a centrocampo ne ha diversi, poi tiene fuori due come Fabbian e Bove, segno che Ndour, Prati e gli altri sono calciatori che possono fare parte della Nazionale A”.