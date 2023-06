Italia U20, Pafundi ed il gol nello stadio Maradona di La Plata: "Mio padre è napoletano..."

Il talento dell'Italia Under 20 di proprietà dell'Udinese, Simone Pafundi, ha parlato anche della meravigliosa punizione che è valsa la finale mondiale

Intervistato dal Corriere dello Sport, il talento dell'Italia Under 20 di proprietà dell'Udinese, Simone Pafundi, ha parlato anche della meravigliosa punizione che è valsa la finale mondiale. Di seguito alcuni stralci

Mondiale in Argentina, gol su punizione di sinistro nello stadio di La Plata intitolato a Maradona. Proseguiamo coi simboli?

"Nell’aria c’è qualcosa di speciale, lo sento. Mio padre è napoletano e mi ha sempre detto “guardati qualche video di Diego, è il migliore mai esistito”. L’ho fatto, con la speranza di imparare qualcosa. Quella è la mia mattonella, non potevo sbagliare".



Lei è d’accordo con suo papà?

«Certo, ma io sono della generazione Messi, per me Leo è un idolo assoluto».



È vero che i compagni in allenamento la chiamano Messi?

«Mi prendono in giro. Non è facile gestire certe pressioni. So che ci sono delle aspettative, ma ho 17 anni e a volte si esagera quando si parla di me. Devo ancora dimostrare tutto con l’Udinese".



Quello di Mancini, il Ct che ha detto «prima convoco Pafundi e poi tutti gli altri».

"Un onore. Per me lui è come un padre, mi fa i complimenti e mi rimprovera quando serve".