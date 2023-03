Italia, Verratti: "Il Napoli sta facendo benissimo, è bello giocare qui in questo momento”

Marco Verratti, centrocampista della Nazionale, ha presentato la sfida tra Italia ed Inghilterra in conferenza stampa.

Marco Verratti , centrocampista della Nazionale, ha presentato la sfida tra Italia ed Inghilterra in conferenza stampa: " È una grande Nazionale, al di là del passaggio a vuoto del Mondiale. Avremmo meritato di andare in Qatar. In Europa è difficile, siamo rimasti fuori senza sconfitte. Ora però ricomincia un nuovo percorso, ci divertiremo e abbiamo entusiasmo. Questo ci ha fatto vincere l’Europeo. Archiviamo la delusione del Mondiale e concentriamoci su questo nuovo percorso ”.

Sulla città di Napoli: “Napoli è una città di calcio, molto calorosa. Felici di giocare qui. Abbiamo voglia di giocare e vogliamo fare bene. Sarà una grande partita”.

Su Immobile e Insigne: “Lorenzo e Ciro li ho sentiti, so che ci guarderanno. Il Napoli sta facendo benissimo in campionato e in Champions, è bello giocare qui in questo momento”.