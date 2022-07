Jacobelli: “Al Napoli è stata portata via l’anima. Mertens? Credo in una riappacificazione”

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà

TuttoNapoli.net

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà: "De Laurentiis deve ricucire i rapporti con i tifosi. Ci sono state le partenze di Ospina, Insigne, Mertens e Koulibaly. Sono arrivati giocatori interessanti, elementi su cui Spalletti punterà. Ma il Napoli si è oggettivamente indebolito. Era stato terzo nell'ultimo campionato, ma ha perso la sua spina dorsale in questo mercato. Il fatto che la società abbia puntato giustamente sulla riduzione del monte ingaggi e su giocatori giovani è incontestabile, ma è stata portata via l'anima. Sarebbe importante il ritorno di Mertens, credo ci siano le possibilità di una riappacificazione. Credo che ci speri anche Spalletti, ma sul mercato è indubbio che il Napoli dovrà agire sul mercato per rinforzarsi”.