Jacobelli: "De Zerbi ottimo allenatore, occhio però a Gattuso per il Napoli"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha detto la sua a TMW Radio, durante Maracanà su un ipotetico accostamento di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo al Napoli: "Il presidente del Sassuolo ti direbbe che è già pronto per un grande società perché il Sassuolo lo è. Abbiamo vista la crescita di questo club. E' un allenatore che continua a fare bene, continuando a fare così al Sassuolo, che è sempre stato un club che ha lanciato grandi tecnici, possa imporsi all'attenzione generale. Sperando che Ancelotti possa lavorare in pace a Napoli, il nome di Gattuso deve essere tenuto in considerazione, vista l'evoluzione dei rapporti tra tecnico, giocatori e società".