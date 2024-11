Podcast Jacobelli: "Ho letto critiche eccessive a Conte. Ricordo un dato"

A TMW Radio è il momento de L'Editoriale. Ospite di oggi il direttore Xavier Jacobelli.

Proprio il Napoli è stato superato da un’Atalanta sontuosa. Come sta vedendo i nerazzurri?

“La classifica registra l’Atalanta nelle posizioni di vertice, con la voglia di voler dire la propria. Nessuno si nasconde più, l’Atalanta ad ora è una delle formazioni più in forma del campionato, perché nell’ultimo mese ha inanellato sette vittorie ed un pareggio, confermandosi anche come il miglior attacco della Serie A. La vittoria del Maradona conferma la sagacia tattica di Gasperini, che dall’inizio ha preferito addirittura lasciare in panchina Retegui, il quale ha poi segnato subentrando. Questa sera in Champions non sarà facile, perché abbiamo appurato il valore dello Stoccarda, rilanciato dalla vittoria contro la Juventus. È una formazione ricca di individualità di livello. Mi aspetto un incontro spettacolare”.

Il Napoli esce ridimensionato dalla sconfitta dell’ultimo weekend?

“Credo che alcune critiche mosse nei confronti di Conte siano risultate ingenerose, perché non si può passare dall’esaltazione della vittoria a Torino alla depressione per la sconfitta contro una grande Atalanta. Conte e il Napoli faranno tesoro degli errori commessi contro i nerazzurri, ma bisogna ricordare che gli azzurri sono ancora primi. In più, come Conte ha ribadito più volte, il Napoli è arrivato decimo l’anno scorso e dunque è difficile schioccare le dita e stravolgere tutto. In queste circostanze la partita con l’Inter capita a proposito per reagire alla sconfitta del Maradona”.