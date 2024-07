Jacobelli: "Il Napoli sarà nella lotta al vertice, ha fatto il miglior colpo dell'estate"

Xavier Jacobelli, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero nel corso di 'NAPOLI MAGAZINE LIVE': "Conte? Sensazioni positive, visto l’anno scorso. Ci voleva un allenatore di questo calibro per voltare pagina e portare un po' di entusiasmo. I primi giorni già lo dimostrano. Scudetto? La scorsa stagione è stato un concentrato di tanti errori, ora bisogna mettersi tutto alle spalle e farne un insegnamento. Con le conferme di Di Lorenzo e Kvara, con i nuovi acquisti e l’assenza delle coppe, credo che le parole dei quattro azzurri riflettano quello che è lo spirito. Con un allenatore come Conte, la strada è già tracciata.

Osimhen e la griglia di partenza? Presto parlare di griglie di partenza, ogni squadra sta lavorando per rinforzarsi, ma il Napoli si ripropone per la lotta al vertice. Berardi e Greenwood o dare un’opportunità a chi è presente in rosa? I primi giorni di lavoro sono importanti per valutare, Greenwood e Berardi sono calciatori interessanti".

Buongiorno? Basta guardare le contestazioni dei tifosi del Torino a Cairo, per capire il vuoto che ha lasciato. E’ uno dei difensori migliori in Italia, è un grande acquisto che può dare solidità alla difesa azzurra. Secondo me è il miglior colpo dell'estate. Quello che è successo a Berlino con l’Italia è una grande umiliazione, è una squadra morta che giustamente è stata eliminata dagli Europei. Ora ci saranno le prossime partite e se non andiamo nemmeno a un Mondiale con 48 squadre, dobbiamo andare a nasconderci. Servono lavoro e coraggio, valorizzando i giovani, visto che i talenti ci sono. Manca il coraggio e serve voltare pagina”.