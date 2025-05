Scotto: "Conte ripete spesso una frase, ma non mi convince"

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Nell’ultima giornata di Champions League della fase a gironi ci sono stati 104 gol. In Serie A nelle ultime tre partite sono stati segnati meno di 20 gol a giornata. Per fare 100 gol forse serviranno quattro giornate. Due sono gli avvisi: uno per il calcio italiano che deve guardare a questa Champions per tornare a segnare di più, l’altro avviso è per il Napoli che va bene così adesso, per carità, ma non segna molto e nella prossima stagione servirebbe un’inversione di tendenza.

Conte che parla di prodigio non mi convince, lui ha sempre parlato di duro lavoro, di qualcosa di diverso, mi auguro che si riallinei invece ai complimenti che sta ricevendo che parlano di grande lavoro, di duro lavoro, vuol dire che si è sincronizzato con il Napoli che vuole vincere con progettualità. Un Conte che parla di miracolo vuol dire che può andare da altre parti e questo mi dispiacerebbe. Spalletti ha scritto un libro riguardo una carriera intera. Lui dà la colpa del suo addio dal Napoli a De Laurentiis.

C’era il nodo del rinnovo che De Laurentiis non ha mai ingerito, parla di una lettera scritta a mano riguardo un incontro che significò addio. I tifosi napoletani sono delusi per due motivi: la tempistica, sulla quale si può discutere, e poi i tifosi poi ricordano le parole di Spalletti di amore. Qualcuno oggi gli rinfaccia queste bugie. Le novità contro il Genoa saranno due, Olivera giocherà da centrale e l’altra sarà Gilmour al posto di Lobotka. Il modulo è questo 4-4-2. Le condizioni di Lobotka non sembrano compatibili con una presenza da titolare con il Genoa. Conte ci tiene a preservare la catena di destra che ha sempre funzionato bene, con Di Lorenzo che va a cercare Politano. Penso che Conte spererà di sfruttare anche la qualità di Gilmour, che cerca di più il lancio verticale. Raspadori e Lukaku giocano molto vicini proprio per dare la possibilità di dare a McTominay di inserirsi. Raspadori non solo è fondamentale, lui segna e si è preso il Napoli. È diventato un calciatore importante anche per il futuro, non escludo che il prossimo anno si possa costruire intorno a lui. Sa fare bene tante cose”.