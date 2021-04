Jacobelli incredulo: "Non capirò mai perché Gattuso sia stato messo in discussione"

Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Non ho ancora capito né capirò mai perché Gattuso sia stato messo in discussione al punto da indurlo al divorzio a fine stagione. Se per 2-3 mesi perdi 7-8 titolari è fatale che le conseguenze si ripercuotano sui risultati. Nel girone di ritorno il Napoli ha fatto meno punti solo dell'Inter. E' evidente che quel periodo di crisi dei rapporti tra Gattuso e De Laurentiis abbia inciso su tutto".