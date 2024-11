Podcast Jacobelli: "L'Inter è a un solo punto dal Napoli. Ma si conosce l'obiettivo di Inzaghi"

Xavier Jacobelli.

Per il Milan serviva una risposta dopo il pareggio con la Juventus. La vittoria contro lo Slovan Bratislava importante?

“È molto importante perché permette a Fonseca di coltivare ambizioni di qualificazione direttamente agli ottavi, ma lo è anche perché in Slovacchia ambiamo visto un Milan all’altezza. Un’altra notizia positiva è data dalla risposta positiva di Leao. Le sorti e le fortune del Milan del resto sono legate molto alle prestazioni del portoghese. Ora serve una scossa anche in campionato”.

L’Inter invece è prima in Champions League.Che segnale di forza è?

“Per la prima volta nella sua storia l’Inter ha giocato in Champions cinque partite di fila senza subire gol. Inzaghi rispetto a Verona ha poi cambiato otto undicesimi formazione iniziale, e anche questo vuol dire che dispone di un organico talmente qualitativo da poter garantire una competitività assoluta.

In questo momento l’Inter è comunque a un punto dal Napoli capolista. Credo che il bilancio dei nerazzurri finora sia molto brillante. Non è un mistero che il desiderio e che l’obiettivo di Inzaghi e della squadra sia la volontà di arrivare fino in fondo in Europa”.