Jacobelli: "Ripresa Serie A lontana. Si andrà verso una riduzione degli ingaggi"

Il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli è intervenuto ai microfoni di TMW Radio in merito alla possibile ripresa del campionato italiano: "E' un momento preoccupante, ma ognuno deve fare il proprio dovere. I veri eroi sono quelli in prima linea negli ospedali".

COME CHIUDERE STAGIONE - "La premessa è che nessuno è in grado di dare certezze. Sia Lega che Federcalcio devono fare delle previsioni. L'impressione è che sia sempre più lontana una prospettiva di chiudere questo campionato. Purtroppo dobbiamo fare i conti con questa crisi. Anche se si riprenderà è evidente che sorgerebbero problemi per le coppe europee. Ma prima di tutto c'è la salute di tutti".

TAGLIO STIPENDI - "Dobbiamo abituarci che il calcio nuovo che ci attende, nel nuovo mondo che ci attende, sarà molto diversi. Valutazioni astronomiche, spese pazze, ingaggi stellari, sarà tutta una nuova organizzazione che imporrà fatalmente anche la riduzione degli ingaggi. Sarà da mettere al centro anche le problematiche di Serie B, C, D e la base dilettantistica, che hanno più che mai bisogno di aiuti".