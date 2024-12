Podcast Jacobelli: "Scudetto? Il Napoli è il terzo 'incomodo' per un motivo"

A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il direttore Xavier Jacobelli.

Sfida tra Atalanta e Inter anche come attacchi. Quale ha più qualità?

"Il terzo incomodo è il Napoli, che ha la miglior difesa. E' evidente che la lotta per il titolo comprenda ora Inter, Atalanta e Napoli, in attesa di capire se può rientrare la Juve e la Fiorentina, che deve recuperare quella partita con l'Inter. Detto questo è chiaro che quando hai a disposizione attacchi come quelli di Inzaghi e Gasperini, non è fuori dalla norma pensare che entrambi siano i migliori. Alla goleada dell'Inter alla Lazio ha risposto l'Atalanta in Coppa Italia. E' evidente che la campagna acquisti impostata l'estate scorsa ha permesso a Gasperini di avere una gamma di opzioni tali davanti importanti. Quando hai un organico di questa potenza, puoi competere con l'Inter come miglior attacco".

Quindi favorita?

"Alla lunga può incidere il solo impegno del Napoli rispetto a Inter e Atalanta. Però vincere aiuta a vincere, e più andranno avanti Inter e Atalanta nelle coppe, più troveranno motivazioni per andare avanti fino alla fine. Sono due squadre che vogliono continuare nel 2025 un copione che hanno seguito sin qui molto bene".