Jacobelli sull'esonero di Mihajlovic: "E' un peccato mortale. Un imperdonabile autogol di Saputo"

TuttoNapoli.net Xavier Jacobelli, firma del Corriere dello Sport, ha commentato sul sito del quotidiano l'esonero di Sinisa Mihajlovic arrivato nella giornata di oggi: "L'esonero di Mihajlovic è un peccato mortale. Un imperdonabile autogol di Saputo. È un esempio di coraggio e forza: da più di tre anni combatte contro la leucemia e nonostante questo ha dato tutto salvandoli ripetutamente anche con un organico manifestamente inadeguato e ad onta di un mercato estivo insufficiente. La società ha chiuso le operazioni in attivo, ma la squadra è andata in passivo. E non per colpa dell'allenatore".